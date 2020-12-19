شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: إذا شاركنا في انتخابات الخارج سنحصل على نسب عالية

قيادي بحماس: إذا شاركنا في انتخابات الخارج سنحصل على نسب عالية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حركة (حماس) في الخارج، ماهر صلاح: إن فلسطينيي الخارج، كان لهم دور كبير في تأسيس حركتين كبيرتين (فتح وحماس)، ووفروا خلال فترات زمنية طويلة، إمدادات كبيرة ومهمة لفلسطينيي الداخل ومقاومته، ودفعوا ثمن ذلك اعتقالاً وملاحقة.

وشدد صلاح ضمن فعاليات المؤتمر السياسي السابع (حماس 33 بين الإنجازات والتحديات) "حول فلسطينيي الخارج والدور المأمول" على أنه لا بد من إحياء عمل منظمة التحرير، ومن حقّ فلسطينيي الخارج، أن يختاروا من يمثلهم فيها، لافتاً النظر إلى أن (حماس) ستحصل على نسب عالية، إذا شاركت في انتخابات الخارج؛ لأنها تعمل على جمع الصف الفلسطيني.

وأوضح أن "حماس تعلب دوراً كبيراً ومهماً في استنهاض فلسطينيي الخارج؛ لدعم القضية الفلسطينية؛ فأعضاء حماس موجودون في كل المشاريع الداعمة للقضية الفلسطينية بالخارج، وهم القوة الدافعة لها"، لافتاً النظر إلى أن معظم المشاريع التي نفذها المقدسيون، تمّ التخطيط لها ودعمها من الخارج.

وكشف صلاح، أن "حماس موجودة بشكل منظم في 17 ساحة، ولها أعضاء في أكثر من 77 دولة"، مشدداً على أن عمل فلسطين في الخارج، هو جزء من خطط الحركة، و"لنا أدوارنا في كل الاختصاصات".

وفي السياق نفسه، أشار صلاح إلى أن هناك إخوة من جميع الجنسيات، يعملون مع أطر حماس ودوائرها.

كما نبّه إلى أن "حماس هي الجهة الوحيدة -إلى حد ما- التي تقف مع أبناء شعبنا في مخيمات لبنان والمُطالِبة بحقوقهم السياسية والاجتماعية والمحافِظة على أمنهم، وتحمل معاناتهم وتنقلها إلى الخارج".

وشدد صلاح على أن "معركة التحرير سيشترك فيها فلسطينيو الخارج والداخل، وسترون من فلسطينيي الخارج ما يسركم في أي مواجهة مقبلة".

وحول المعتقلين الفلسطينيين في سوريا والسعودية، ذكر صلاح أنه لا يوجد أي تطورات، والوضع صعب ومعقد، لكن جهود حماس ومحاولاتها لم تتوقف، وآخرها رسالة من رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، إلى خادم الحرمين الشريفين.

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