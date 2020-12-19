شؤون فلسطينية

حظر التجول الشامل يدخل يومه الثاني في الضفة وغزة

حظر التجول الشامل يدخل يومه الثاني في الضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
يدخل حظر التجول الشامل الذي قررته اللجان الوبائية في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ لكسر حدة انتشار فيروس (كورونا) اليوم السبت، يومه الثاني، في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات، جراء فيروس (كورونا).

قرار الإغلاق ليومي الجمعة والسبت، يشمل مدن الضفة المحتلة أيضاً، بعد قرار حكومة اشتية، جملة من القرارات الخميس الماضي، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات والوفيات، والتي منها الإغلاق الشامل لكافة المحافظات في الجمعة والسبت وإغلاق المدارس والجامعات لأسبوعين، كما أن قطاع غزة، يطبق الإغلاق للأسبوع الثاني على التوالي.

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