شؤون فلسطينية

عشراوي: جميع دول العالم لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية

عشراوي: جميع دول العالم لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية
حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
وصفت حنان عشراوي العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول "الصحراء الغربية" بأنه "انتهاك لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم، بنفس الطريقة التي عامل بها الفلسطينيين".

وأوضحت عشراوي، أن "جميع دول العالم، والأمم المتحدة، لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية".

جاء ذلك في حديث لها لشبكة (الديمقراطية الآن) الأمريكية، حيث قالت: "يريد المغرب أن تعترف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية، وتقبل سيطرتها وضمها، غير أن مختلف دول العالم، والأمم المتحدة، لا تعترف بالسيطرة المغربية أو ضم الصحراء الغربية".

وأوضحت، أن "التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني، سيزيد من تشجيع هذا الأخير على مواصلة سياسته الاستيطانية وسياساته التصعيدية المختلفة لإرغام الشعب الفلسطيني على الاستسلام".

واعتبرت عشراوي "الولايات المتحدة نفسها لم تكن تعترف، إذا هذا التغيير في سياسة الولايات المتحدة، هو انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، التي تمنح الصحراويين، والصحراء الغربية، حق تقرير المصير، بنفس الطريقة التي يُقال للفلسطينيين كل عام أن لهم الحق في تقرير مصيرهم".

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