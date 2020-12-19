الدولار يواصل انخفاضه أمام الشيكل بسعر جديد
رام الله - دنيا الوطن
تشهد أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، مزيداً من الانخفاض أمام الشيكل الإسرائيلي، حيث جاء سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.23 شيكل.
الدينار الأردني: 4.56 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.96 شيكل.
الجنيه المصري:0.21 شيكل.
تشهد أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، مزيداً من الانخفاض أمام الشيكل الإسرائيلي، حيث جاء سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.23 شيكل.
الدينار الأردني: 4.56 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.96 شيكل.
الجنيه المصري:0.21 شيكل.
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