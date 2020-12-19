الدولار يواصل انخفاضه أمام الشيكل بسعر جديد

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رام الله - دنيا الوطن

تشهد أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، مزيداً من الانخفاض أمام الشيكل الإسرائيلي، حيث جاء سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.23 شيكل.



الدينار الأردني: 4.56 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.96 شيكل.



الجنيه المصري:0.21 شيكل.