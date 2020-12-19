دولي

الرئيس البرازيلي لشعبه: إذا حولكم لقاح فايزر إلى تماسيح فهذه مشكلتكم

الرئيس البرازيلي لشعبه: إذا حولكم لقاح فايزر إلى تماسيح فهذه مشكلتكم
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
رام الله - دنيا الوطن
شن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، هجوما على اللقاحات المضادة لـ (كوفيد- 19) من دون أن يتردد في الزعم بأن لقاح (فايزر) يمكن أن "يجعل لحية تنبت للمرأة، وأن يحول شخصاً ما إلى تمساح.

وبحسب موقع قناة (روسيا اليوم) فقد قال بولسونارو، خلال كلمة ألقاها في بورتو سيغورو في شمال شرق البرازيل: "في العقد مع (فايزر)، يقولون بوضوح تام: نحن لسنا مسؤولين عن أي آثار جانبية، إذا تحولت إلى تمساح، فهذه مشكلتك".

وأضاف: "إذا صار شخص سوبرمان أو نبتت لامرأة لحية، أو بدأ رجل يتحدث بصوت نسائي، فلا علاقة لهم بذلك".

وأكد بولسونارو، أن "اللقاح، بمجرد اعتماده من قبل وكالة انفيسا الصحية، سيكون متاحاً لكل من يريده؛ لكنني لن أتلقى اللقاح، البعض يقولون إنني أعطي مثالاً سيئاً، ولكن على السذج والمعتوهين، الذين يقولون ذلك، أجيب بأنني أصبت بالفعل بالفيروس، ولدي أجسام مضادة، فلماذا آخذ اللقاح؟".

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