شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا ويحرر مخالفات بحق المواطنين غرب جنين

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا ويحرر مخالفات بحق المواطنين غرب جنين
رام الله - دنيا الوطن
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا، مساء اليوم الجمعة، وحررت مخالفات بحق السائقين قرب مدخل قرية زبوبا غرب محافظة جنين.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً على مدخل قرية زبوبا وأوقفت المركبات وفتشتها، فيما حررت شرطة الاحتلال مخالفات بحق السائقي بحجة عدم ارتدائهم الكمامات"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال مواطنون إن هذه السياسة تندرج ضمن سياسة العقاب التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق أهالي القرية والمتمثلة بعمليات الاقتحام المتواصلة ومداهمة المنازل بشكل شبه يومي.

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شؤون فلسطينية

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