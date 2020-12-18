سمحا غولدين يوجه رسالة إلى كوخافي حول إدخال لقاح (كورونا) لغزة
رام الله - دنيا الوطن
وجه سماح غولدين، والد الجندي هدار، المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رسالة إلى أفيف كوخافي، رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وقال غولدين في رسالته: "ينبغي عليك أن توضح للسياسيين في إسرائيل ألا يسمحموا بإدخال لقاحات (كورونا) إلى قطاع غزة حتى يتم تسلم الجنود المأسورين".
وجه سماح غولدين، والد الجندي هدار، المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رسالة إلى أفيف كوخافي، رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وقال غولدين في رسالته: "ينبغي عليك أن توضح للسياسيين في إسرائيل ألا يسمحموا بإدخال لقاحات (كورونا) إلى قطاع غزة حتى يتم تسلم الجنود المأسورين".
التعليقات