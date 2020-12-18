سمحا غولدين يوجه رسالة إلى كوخافي حول إدخال لقاح (كورونا) لغزة

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رام الله - دنيا الوطن

وجه سماح غولدين، والد الجندي هدار، المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رسالة إلى أفيف كوخافي، رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي.



وقال غولدين في رسالته: "ينبغي عليك أن توضح للسياسيين في إسرائيل ألا يسمحموا بإدخال لقاحات (كورونا) إلى قطاع غزة حتى يتم تسلم الجنود المأسورين".