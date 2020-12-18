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رئيس الحكومة اليمنية الجديدة: أمامنا مهمة لاستعادة الدولة وإنهاء "الانقلاب"

رئيس الحكومة اليمنية الجديدة: أمامنا مهمة لاستعادة الدولة وإنهاء "الانقلاب"
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، اليوم الجمعة: "إن تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات السياسية في بلاده، جاء تتويجا لجهود التحالف العربي بقيادة السعودية".

وأضاف عبد الملك، في أول تعليق له عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسته: "إن هذا الإعلان يضعنا جميعا أمام مهمة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب"، حسبما نقل تلفزيون (العربية).

وأعلن التلفزيون اليمني، مساء اليوم الجمعة، الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة معين عبد الملك، مشيرا إلى اختيار محمد علي المقدشي وزيرا للدفاع في التشكيلة، التي ضمت 25 مقعدا وزاريا.

وأوضح أنه تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة اليمنية، بعد الانتهاء من الشق العسكري وفق اتفاق الرياض.

وقال عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في تصريحات سابقة، إنه تم التوصل إلى توافق نهائي بشأن تشكيلة الحكومة اليمنية، وإنه تم التوافق على قائمة حكومة الكفاءات المنبثقة عن اتفاق الرياض.

أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الخميس،  اكتمال الترتيبات العسكرية من الآلية التي أعلنتها بلاده لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي.

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