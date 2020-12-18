إيطاليا تسجل 17992 إصابة و674 وفاة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 674 حالة وفاة بفيروس (كورونا)، اليوم الجمعة نزولا من 683 أمس الخميس، كما انخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة إلى 17992 من 18236 حالة.



وبحسب الوزارة أجريت في اليوم السابق 179800 مسحة مقابل 185320 قبل ذلك بيوم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وشهدت إيطاليا، التي كانت أول دولة أوروبية يظهر فيها المرض في شباط/ فبراير الماضي، تسجيل 67894 حالة وفاة بـ"كوفيد- 19"، وهي أكبر حصيلة في أوروبا والخامسة عالميا.



وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة رسميا أكثر من 1.92 مليون حالة.