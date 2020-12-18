الخارجية الفلسطينية: حالة وفاة و133 إصابة جديدة بـ(كورونا) بين جالياتنا بالخارج

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، بتسجيل حالة وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 332 والإصابات لـ 8618، منذ بدء الجائحة.



وفي هذا السياق، ذكرت سفارة دولة فلسطين لدى هنغاريا، أنه تم تسجيل أول وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للطبيب عزمي محمد وهو على رأس عمله في علاج المرضى، مشيرة إلى أنه طبيب أمراض تناسلية ومعروف في الوسط الطبي على مستوى هنغاريا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا هناك بتسجيل 133 إصابة جديدة بالفيروس في صفوفها، في كل من: ميتشيغن، ودالاس، ونيوجرسي، وأوهايو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5687، مشيرا إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لليوم السابع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.