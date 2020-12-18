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نقابة الأطباء الأردنيين: نحو 600 طبيب أصيبوا بـ(كورونا)

نقابة الأطباء الأردنيين: نحو 600 طبيب أصيبوا بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد رسول الطراونة، القائم بأعمال نقيب الأطباء الأردنيين: "إن نحو 600 طبيب أردني أصيبوا بفيروس (كورونا) المستجد منذ بداية الجائحة في الأردن في آذار/ مارس الماضي".

وأضاف الطراونة لوكالة (عمون) المحلية: "إن هناك نحو 4 أو 5 أطباء يتلقون العلاج من الإصابة بـ(كورونا) في العناية المركزة، فيما بلغ عدد الأطباء المتوفين جراء الفيروس 25 طبيبا".

وبين أنه كلما زاد عدد حالات الإدخال من المصابين بالفيروس للمستشفى تزداد الإصابات بين الكوادر الصحية، فالطبيب أصبح يقضي وقتا أطول مع المريض ما يزيد من فرصة الإصابة بالفيروس.

وشدد على أهمية توفير المعدات الواقية للأطباء، إضافة إلى أن تعيين أطباء إضافيين سيقلل من فترة قضاء الوقت للطبيب مع المريض.

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