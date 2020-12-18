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الصحة الأردنية: تسجيل 22 وفاة و1708 إصابات جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 22 وفاة و1708 إصابات جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 22 حالة وفاة و1708 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة منذ بدء الجائحة إلى 3518 والإصابات إلى 271,514 .

وأشارت الوزارة، خلال الموجز الإعلامي اليومي حول الفيروس، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا في المملكة بلغ 31,446 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1101 حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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