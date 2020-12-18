شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تكشف سبب العجز في جدول الكهرباء المعمول به بالقطاع

كهرباء غزة تكشف سبب العجز في جدول الكهرباء المعمول به بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أكدت شركة توزيع كهرباء في محافظات غزة، أن مستوى الطلب على الطاقة خلال اليومين الماضيين ارتفع في ظل المنخفض الجوي الحالي والحجر المنزلي، مما أدى لزيادة الأحمال، وبالتالي سجلت أجهزة القياس، نسبة عجز في جدول الكهرباء المعمول به في المحافظات كافة.

وقالت الشركة في بيان أصدرته، مساء اليوم الجمعة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تبذل طواقم الشركة جهوداً كبيرة، من أجل توزيع الكهرباء على المواطنين بالتساوي، والتعامل مع كم كبير من الإشارات والتبليغات بالخصوص، كما أن مركز الاستعلامات التابع للشركة استقبل مئات الاتصالات خلال اليومين الماضيين من قبل المواطنين وتعامل معها عبر فرزها وتحويلها للجهات المختصة للتعامل معها".

وأشارت الشركة، إلى أن اجهزة القياس، سجلت سجلت عدداً من البيانات المتعلقة بحالة الكهرباء في قطاع غزة، لافتة إلى أن الطلب على الطاقة هذه الليلة، سجل قرابة 424 ميجاوات، فيما المتوفر من الكهرباء قرابة 197 ميجاوات.

وأوضحت الشركة أن نسبة العجز في الكهرباء، وصلت لقرابة 53.5%، وبالتالي انعكس ذلك بشكل مباشر على جدول توزيع الكهرباء.

وفي السياق، قالت الشركة: "استنادا للمعطيات السابقة وبسبب ظروف الحجر الصحي، تؤكد الشركة أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وبمأمونية عالية وهي تعمل جاهدة لتطوير منظومتها الكهربائية لاستثمار أمثل للطاقة الواردة إليها والتي من المتوقع أن تنعكس ايجابا على جدول توزيع الكهرباء خلال هذا الشتاء، وبالتالي سد جزء من العجز المتولد عن الاحتياج الكبير للطاقة".

ودعت الشركة، جمهور المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء قدر الامكان والإبلاغ عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة.

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