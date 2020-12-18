دولي

روسيا تسجل نحو 600 وفاة و28.5 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

روسيا تسجل نحو 600 وفاة و28.5 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السلطات الصحية الروسية لليوم الثاني على التوالي أكثر من 28 ألف إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات الجديدة جراء الوباء عتبة الـ600.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي، عن رصد 611 وفاة و28552 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 587 وفاة و28214 إصابة في اليوم السابق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (6937 إصابة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3757 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 18% من المرضى الجدد.

وتماثل 26093 مريضا في البلاد للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه (كورونا) خلال اليوم الأخير.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و791220 إصابة مؤكدة، منها 49762 حالة وفاة و512825 حالة نشطة ومليونين و228633 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 84.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ(كورونا) (539 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية) ولا يزال قرابة 599 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وانطلقت في روسيا مؤخرا حملة التطعيم المجاني ضد (كورونا) بلقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الوباء في العالم.

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