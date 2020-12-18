عربي

الحكومة العراقية: توقعات بوصول لقاح (كورونا) في الربع الثاني من 2021

الحكومة العراقية: توقعات بوصول لقاح (كورونا) في الربع الثاني من 2021
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، أنها وصلت إلى مراحل متقدمة في المفاوضات مع شركة فايزر الأمريكية بشأن لقاح (كورونا)، وتوقعت وصول اللقاح للبلاد في الربع الثاني من 2021.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في تصريح صحفي: "من المحتمل أن يتم في الأيام المقبلة توقيع اتفاق مع شركة فايزر لتجهيز العراق بكمية من اللقاح خلال الربع الثاني من السنة المقبلة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف، أن "الوزارة متواصلة مع بقية الشركات، لكن شرط التوقيع معها يتوقف على اعتمادها دولياً، وأن لقاح فايزر تم اعتماده من وكالة الأدوية البريطانية، ووكالة الأدوية والغذاء الأمريكية".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية ستتعاقد مبدئيا على كمية بحدود مليون ونصف المليون جرعة، وربما تتغير أو تزيد الكمية".

وبحسب الحلفي، ستشمل الكمية التي ستصل وحسب الأولوية التي تم تحديدها سابقا "لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والكوادر الطبية، حيث سيبدأ إعطاء اللقاح للكوادر الصحية والطبية، وبعدها لكبار السن، وبعدها للأمراض المزمنة، ومن بعدها للقوات الأمنية".

أخبار ذات صلة

الصحة الأردنية: تسجيل 22 وفاة و1708 إصابات جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 22 وفاة و1708 إصابات جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية: عدد الراغبين بالتطعيم ضد (كورونا) تجاوز 300 ألف شخص

الصحة السعودية: عدد الراغبين بالتطعيم ضد (كورونا) تجاوز 300 ألف شخص

مصر.. الأزهر يحذر المصابين بفيروس (كورونا)

مصر.. الأزهر يحذر المصابين بفيروس (كورونا)

في اليوم العالمي للغة العربية.. هذه أسباب تحدثنا باللهجات العامية

في اليوم العالمي للغة العربية.. هذه أسباب تحدثنا باللهجات العامية

المغرب يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

المغرب يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

اتصال هاتفي بين ترامب والعاهل السعودي بشأن الأزمة الخليجية

اتصال هاتفي بين ترامب والعاهل السعودي بشأن الأزمة الخليجية

الصحة السعودية: لم يتم تسجيل أية مضاعفات جدية لمن تلقى اللقاح ضد (كورونا)

الصحة السعودية: لم يتم تسجيل أية مضاعفات جدية لمن تلقى اللقاح ضد (كورونا)

الأردن: تسجيل انخفاض في عدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل انخفاض في عدد إصابات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في قرية المغير برام الله

مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في قرية المغير برام الله

مستوطنون يهاجمون بناس &#34;خان اللبن&#34; جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون بناس "خان اللبن" جنوب نابلس

البزم: التزام &#34;عالي جدا&#34; من جانب المواطنين في محافظات القطاع بقرار حظر التجول

البزم: التزام "عالي جدا" من جانب المواطنين في محافظات القطاع بقرار حظر التجول

سلطة الأراضي بغزة تتعهد بملاحقة تجار الأراضي الحكومية

سلطة الأراضي بغزة تتعهد بملاحقة تجار الأراضي الحكومية

أسير من مخيم جنين يعلن إضرابه المفتوح عن الطعام

أسير من مخيم جنين يعلن إضرابه المفتوح عن الطعام

مجدلاني: حضانات الأطفال ستبقى مفتوحة وفق البروتوكول الصحي

مجدلاني: حضانات الأطفال ستبقى مفتوحة وفق البروتوكول الصحي

شاهد: سريان الإغلاق الشامل صباح الجمعة في قطاع غزة

شاهد: سريان الإغلاق الشامل صباح الجمعة في قطاع غزة

مواجهات في القدس وجنين ومستوطنون يعتدون على مواطنين في الخليل

مواجهات في القدس وجنين ومستوطنون يعتدون على مواطنين في الخليل

منوعات

نقل الفنان المصري محمد منير إلى المستشفى

نقل الفنان المصري محمد منير إلى المستشفى

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

أحمد زاهر يرد بانفعال: &#34;إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو&#34;

أحمد زاهر يرد بانفعال: "إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو"

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد&#34;اذا ابتليتم استتروا&#34;

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد"اذا ابتليتم استتروا"

شاهد: جلسة تصوير (اليوتيوبرز anasala) بعد تجربة الزوج للطلق الصناعي

شاهد: جلسة تصوير (اليوتيوبرز anasala) بعد تجربة الزوج للطلق الصناعي

عربي

الحكومة العراقية: توقعات بوصول لقاح (كورونا) في الربع الثاني من 2021

الحكومة العراقية: توقعات بوصول لقاح (كورونا) في الربع الثاني من 2021

الصحة السعودية: عدد الراغبين بالتطعيم ضد (كورونا) تجاوز 300 ألف شخص

الصحة السعودية: عدد الراغبين بالتطعيم ضد (كورونا) تجاوز 300 ألف شخص

في اليوم العالمي للغة العربية.. هذه أسباب تحدثنا باللهجات العامية

في اليوم العالمي للغة العربية.. هذه أسباب تحدثنا باللهجات العامية

المغرب يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

المغرب يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)