غانتس: الجيش الإسرائيلي مستعد لمواجهة أي احتمال للتهديد الإيراني في المنطقة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، أهمية استمرار الضغط المستمر على إيران، مشيرا إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي مستعدة لمواجهة أي احتمال للتهديد الإيراني في المنطقة.



جاء ذلك خلال مباحثات غانتس مع رئيس الأركان الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، اليوم الجمعة حول "التهديد الإيراني للمنطقة".



وقال بيان صادر عن مكتب غانتس: "خلال الاجتماع ناقش الطرفان التحديات والتغيرات المختلفة في الشرق الأوسط"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال غانتس مخاطبا رئيس الأركان الأمريكي "من المهم الحفاظ على وجود الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، وهو عنصر رئيسي للاستقرار في المنطقة".



وكان رئيس الأركان الأمريكي، قد وصل إلى إسرائيل، أمس الخميس، والتقى برئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وعدد من ضباط الجيش، لبحث التعاون المشترك، في زيارة تستغرق يومين، وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران في أعقاب اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده الشهر المنصرم.