البزم: الإجراءات الحالية ستبقى سارية لنهاية الشهر والاغلاق الكامل ضمن الخيارات المطروحة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن الاجراءات الوقائية الحالية ستبقى سارية حتى نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن كل الخيارات متاحة؛ من أجل مواجهة الحالة الوبائية.



وقال البزم في تصريحات لإذاعة (صوت القدس)، مساء اليوم الجمعة: "الجهود التوعوية، ساهمت في زيادة الضبط أمس الخميس، إلى جانب المتابعات الميدانية من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية المختصة من خلال الانتشار المبكر، وتنظيم الحركة ومنع الاكتظاظ".



وأشار البزم إلى أن الحالة الوبائية في غزة باتت أصعب من السابق، وفي حالة أكثر خطورة في ظل ارتفاع حالات الإصابات والوفيات، لافتا إلى أنه يتم تقييم الحالة الوبائية مع وزارة الصحة أولاً بأول، ويتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال كان هناك ضرورة ملحة لذلك، من أجل مواجهة تطورات الحالة الوبائية.



في السياق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة: "الإغلاق الكامل لفترات طويلة يبقى ضمن الخيارات المطروحة، والإجراءات الحالية هي بديلة عنه في هذه المرحلة"، مضيفا: "رسالتنا للمواطنين أننا في حالة أكثر خطورة، ولا بد للجميع من التقيد بإجراءات وتدابير السلامة والوقاية".



وتابع بقوله: "نلحظ وجود التزام من المواطنين بالإجراءات العامة، لكن نريد التزاماً ودرجة وعي أكبر في إجراءات السلامة الشخصية".