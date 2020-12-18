(قنبلة توك توك) تقتل 11 طفلا شرقي أفغانستان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قتل ما لا يقل عن 11 طفلا وأصيب 20 آخرين في انفجار قنبلة في مركبة ثلاثية العجلات (توك توك) في شرق أفغانستان، الجمعة، حسبما قال مسؤول إقليمي، مع استمرار تصاعد العنف في الدولة التي مزقتها الحرب.



وقال المتحدث باسم حاكم ولاية غزني، وحيد الله جمازاده، إن الهجوم وقع حوالي الظهر في منطقة جيلان، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وذكر جمازاده أن القنبلة انفجرت بعد أن دخل رجل يقود مركبة ثلاثية العجلات (توك توك) قرية لبيع بضائع وسرعان ما حاصره أطفال، وقال إن حصيلة الضحايا قد ترتفع.



وتصاعد العنف في أفغانستان في الأشهر الأخيرة حتى مع إجراء مفاوضي طالبان والحكومة الأفغانية محادثات في قطر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام يمكن أن يضع حداً لعقود من الحرب.