الكشف عن نتائج فحص (كورونا) الذي خضع له الرئيس الأمريكي جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت متحدثة باسم الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الجمعة، نتيجة الفحص الجديد الذي خضع له بعد إصابة أحد مساعديه المقربين بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19".



وذكرت المتحدثة، كيت بيدينغفيلد، أن نتيجة فحص (كورونا) لبايدن جاءت سلبية، وفقا لوكالة (رويترز).



وقد خضع بايدن لفحص (كورونا) بعد أن أعلن مكتب الرئيس المنتخب، أن النائب الديمقراطي، سيدريك ريتشموند، عن ولاية لويزيانا، والذي عينه بايدن كبيرا لمستشاريه، ثبتت إصابته بكوفيد-19.



وأوضحت المتحدّثة أنّ بايدن (78 عاماً) خضع، الخميس، لفحص كوفيد-19 وقد أتت النتيجة سلبية، مشيرة إلى أنّ ريتشموند حضر، الثلاثاء، اجتماعاً مع بايدن في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، لكنّه "لم يكن على اتصال وثيق" بالرئيس المنتخب.



وأضافت أنّ المستشار لم يسافر مع بايدن والاتصال الوحيد الذي جري بينهما يومذاك كان "في الهواء الطلق ومع وضع الكمامة واستمر أقلّ من 15 دقيقة"، مما يعني أنّه لم يخالط الرئيس المنتخب.



وسيخضع ريتشموند (47 عاماً) لحجر صحي لمدة 14 يوماً، وسيتعيّن عليه إجراء اختبارين تكون نتيجتهما سلبية حتى يتمكن من استئناف مهامه.



ولفتت المتحدّثة إلى أنّ شخصين كانا برفقته على متن السيارة التي أقلّته إلى أتلانتا سيخضعان بدورهما للحجر الصحّي.



وخلافاً للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، فإنّ بايدن يعتمد منذ بداية الجائحة تدابير صحيّة صارمة، شملت الحدّ من تحركاته إلى الحدّ الأدنى ووضع كمامة، أو حتى اثنتين فوق بعضهما البعض، في الأماكن العامة، والخضوع لفحص كوفيد-19 بانتظام.



وأكّد بايدن استعداده لتلقّي اللقاح المضادّ للفيروس "أمام الملأ" ما أن يتسنّى له ذلك.