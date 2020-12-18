مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في قرية المغير برام الله



وتقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله وعلى بعد 22 كم منها، كما تقع معظم أراضيها من الناحية الشرقية في منطقة العزل الشرقية والتي كان الاحتلال قد أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة منذ احتلاله للضفة.



ونصب الاحتلال بوابة حديدية تعزل قرية المغير تماما بإغلاقها، كما أن الطرق الالتفافية والاستيطانية التهمت مساحات واسعة من أراضي المواطنين.



وتعرضت القرية لاعتداءات المستوطنين، وخاصة بحق الأشجار، حيث قطعت مئات الأشجار في المنطقة، عدا أن المزارعين ممنوعون من الوصول إلى الأراضي التي يملكونها نظراً لوجود تهديدات حقيقية من قبل المستوطنين باستهدافهم.



وفي عام 2004م، كان الاعتداء الأول بحق أشجار أهل قرية المغير، حين أقدم المستوطنون على قطع 100 شجرة، وفي عام 2010 لجأ المستوطنون إلى حرق الأشجار بواسطة مواد كيماوية داخل التربة مما أدى إلى قتل الأشجار وحرقها من جذورها.



ويهاجم مستوطنو "جبعيت" المقامة على أراضي المغير المزارعين بشكل متواصل في منطقتي عين سامية ومرج الذهب.