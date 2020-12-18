شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين إقرار الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية قانون تسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، المقدم بشكل مشترك من قبل حزبي "يمينة" و"الليكود".

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى "تغذية" البؤر الاستيطانية العشوائية على امتداد الضفة الغربية المحتلة بما فيها الأغوار المحتلة، وتطويرها وصولا إلى منحها جميع الامتيازات ومساواة أوضاعها بأوضاع المستوطنات الأخرى، ما يعني ابتلاع آلاف الدونمات لإقامة الطرق والبنى التحتية للبؤر الاستيطانية، لربطها بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة، والعمق الإسرائيلي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشارت إلى أن هذا القانون - في حال اقراره نهائيا- يمنح اليمين الاستيطاني الحاكم غطاء جديدا لتبييض عمليات سرقة الأرض الفلسطينية التي تتم وتتواصل تحت حراسة جيش الاحتلال، ومساندة ودعم أذرع الحكومة الاسرائيلية الرسمية.

وحذرت الخارجية من مخاطر إقرار هذا القانون خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ومرجعيات السلام الدولية، مطالبة الأمم المتحدة وقادتها الأمميين عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق، وتدعوها لتحمل مسؤولياتها بالضغط على دولة الاحتلال لوقف اقرار هذا القانون، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات العملية الكفيلة لتنفيذ القرار الاممي رقم 2334.

أخبار ذات صلة

آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في قرية المغير برام الله

مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في قرية المغير برام الله

مستوطنون يهاجمون بناس &#34;خان اللبن&#34; جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون بناس "خان اللبن" جنوب نابلس

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الرئيس عباس: نثمن الموقف القطري المتضامِن مع شعبنا وقضيته العادلة

الرئيس عباس: نثمن الموقف القطري المتضامِن مع شعبنا وقضيته العادلة

أحدهم بالرصاص المعدني.. إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية والخليل ورام الله

أحدهم بالرصاص المعدني.. إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية والخليل ورام الله

البزم: التزام &#34;عالي جدا&#34; من جانب المواطنين في محافظات القطاع بقرار حظر التجول

البزم: التزام "عالي جدا" من جانب المواطنين في محافظات القطاع بقرار حظر التجول

سلطة الأراضي بغزة تتعهد بملاحقة تجار الأراضي الحكومية

سلطة الأراضي بغزة تتعهد بملاحقة تجار الأراضي الحكومية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في قرية المغير برام الله

مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في قرية المغير برام الله

مستوطنون يهاجمون بناس &#34;خان اللبن&#34; جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون بناس "خان اللبن" جنوب نابلس

أسير من مخيم جنين يعلن إضرابه المفتوح عن الطعام

أسير من مخيم جنين يعلن إضرابه المفتوح عن الطعام

مجدلاني: حضانات الأطفال ستبقى مفتوحة وفق البروتوكول الصحي

مجدلاني: حضانات الأطفال ستبقى مفتوحة وفق البروتوكول الصحي

شاهد: سريان الإغلاق الشامل صباح الجمعة في قطاع غزة

شاهد: سريان الإغلاق الشامل صباح الجمعة في قطاع غزة

مواجهات في القدس وجنين ومستوطنون يعتدون على مواطنين في الخليل

مواجهات في القدس وجنين ومستوطنون يعتدون على مواطنين في الخليل

أبو سيف: اللغة العربية تلعب دورًا فاعلًا في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية

أبو سيف: اللغة العربية تلعب دورًا فاعلًا في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية على بوابات الأقصى

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية على بوابات الأقصى

منوعات

نقل الفنان المصري محمد منير إلى المستشفى

نقل الفنان المصري محمد منير إلى المستشفى

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

أحمد زاهر يرد بانفعال: &#34;إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو&#34;

أحمد زاهر يرد بانفعال: "إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو"

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد&#34;اذا ابتليتم استتروا&#34;

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد"اذا ابتليتم استتروا"

شاهد: جلسة تصوير (اليوتيوبرز anasala) بعد تجربة الزوج للطلق الصناعي

شاهد: جلسة تصوير (اليوتيوبرز anasala) بعد تجربة الزوج للطلق الصناعي

عربي

المغرب يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

المغرب يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

اتصال هاتفي بين ترامب والعاهل السعودي بشأن الأزمة الخليجية

اتصال هاتفي بين ترامب والعاهل السعودي بشأن الأزمة الخليجية

الصحة السعودية: لم يتم تسجيل أية مضاعفات جدية لمن تلقى اللقاح ضد (كورونا)

الصحة السعودية: لم يتم تسجيل أية مضاعفات جدية لمن تلقى اللقاح ضد (كورونا)

الأردن: تسجيل انخفاض في عدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل انخفاض في عدد إصابات فيروس (كورونا)