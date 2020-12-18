الرئيس عباس: نثمن الموقف القطري المتضامِن مع شعبنا وقضيته العادلة

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الداخلية خالد بن خليفة بن عبد العزيز، بالعيد الوطني القطري.



وقال الرئيس عباس في برقيته، "نعرب لكم عن اعتزازنا بعلاقات الأخوة وروابط التقدير التي تجمع بلدينا وشعبينا"، مثمنا مواقف دولة قطر التضامنية الداعمة لشعبنا ولقضيته العادلة، وصولا لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.