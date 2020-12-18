أحدهم بالرصاص المعدني.. إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية والخليل ورام الله



وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط أسفل الفم، وتم نقله إلى مركز طبي في قرية سلواد، ومنه إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، حيث وصفت حالته بالمستقرة.



وفي وقت سابق، هاجم مستوطنون، بالأسلحة والكلاب البوليسية مسيرة سلمية منددة بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي منطقة "راس التين" التابعة لأراضي قرية كفر مالك.



رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال قمعوا المشاركين بالمسيرة السلمية، واعتدوا على المواطنين والصحفيين، وعرف منهم مصور تلفزيون فلسطين الزميل محمد عناية، إضافة إلى إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل لدموع بكثافة نحو منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافوا أن الشبان تمكنوا من إسقاط طائرة صغيرة يستخدمها جنود الاحتلال لإطلاق قنابل الغاز من علو على المشاركين بالمسيرة.إلى ذلك، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل.وبحسب الوكالة، فإن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اعتلوا أسطح عدد من منازل المواطنين في منطقة باب الزاوية، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام اتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.في سياق متصل، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر مالك شرق رام الله.