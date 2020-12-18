شؤون فلسطينية

البزم: التزام "عالي جدا" من جانب المواطنين في محافظات القطاع بقرار حظر التجول

البزم: التزام "عالي جدا" من جانب المواطنين في محافظات القطاع بقرار حظر التجول
غزة - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إياد البزم، الجمعة، رصد الوزارة، التزاماً من جانب المواطنين في القطاع، بقرار الإغلاق الشامل.

وأضاف البزم، في تصريحات لإذاعة (الأقصى) المحلية، أنه منذ مساء أمس الخميس، بدأ سريان حظر التجول الكامل في قطاع غزة، لافتاً إلى رصد التزام "عالي جداً" من قبل المواطنين في محافظات القطاع.

وتابع: فيما يتعلق بالإجراءات الحالية ستبقى مستمرة، خاصة بعد تقديرات من وزارة الصحة بأن الأسابيع القادمة ستشهد ذروة انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن هناك تقييم مستمر للحالة الوبائية في قطاع غزة وبناءً على ذلك يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات، منوهاً إلى تفهم  المواطنين للإجراءات والتزامهم بالقرار كما حدث في يوم الجمعة الماضي.

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