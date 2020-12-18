سلطة الأراضي بغزة تتعهد بملاحقة تجار الأراضي الحكومية

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رام الله - دنيا الوطن

تعهدت سلطة الأراضي في قطاع غزة بملاحقة تجار الأراضي الحكومية، ودعت من تعرضوا للنصب لتقديم شكوى ضدهم.



وقالت سلطة الأراضي، في بيان وصل صحفي الجمعة، إن طواقم التفتيش والمتابعة لديها أزالت تعديات على أرض حكومية بمساحة 5 دونمات تقع في القسيمة 33 قطعة 2358 من أراضي رفح، بحسب (صفا).



وطالبت المواطنين بعدم الشراء أو البيع في هذه الأرض، كما دعت المواطنين ممن تتعرضوا للنصب من قبل تجار الأراضي الحكومية بالشراء في هذه الأرض بالتوجه الى سلطة الأراضي وتقديم شكوى مصحوبة بشكوى مقدمة لشرطة محافظة رفح في موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل 22 كانون الأول/ ديسمبر 2020.



وأكدت سلطة الأراضي أنها ستقف بكل قوة مع المواطن في استرداد حقه، وملاحقة سماسرة الأراضي الحكومية، وتقديمهم للقضاء.



وفي السياق، قالت سلطة الأراضي إن عدم تقديم شكاوى من المواطنين الذين أقدموا على الشراء في هذه الأرض سيضعهم في نفس الموقف القانوني أسوة بتجار الأراضي الحكومية، وسيعرّضهم للمساءلة والمحاسبة القانونية وخسارة أموالهم.