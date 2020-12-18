نافذ عزام: المطبعين الجدد خرجوا عن "منطق الأمة الأصيل" الرافض للتطبيع

وطالب عضو المكتب السياسي للجهاد، الفلسطينيين ببذل جهد لتثبيت مواقف تلك الدول الرافضة للتطبيع، وكما طالب الجامعة العربية باتخاذ موقف حازم لرفض كل أشكال التطبيع.





رام الله - دنيا الوطنأكد نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، تأييده لمواقف دول الجزائر وتونس وأندونيسيا وباكستان الرافضة للتطبيع مع دولة الاحتلال.وقال عزام في تصريحات لإذاعة (القدس) المحلية: إن الدول الرافضة للتطبيع تعطي مثالاً لدول أخرى برفض التطبيع برغم التكلفة التي سيتم ابتزازهم بها، محيياً الدول الرافضة للتطبيع.وأضاف، أن المطبعين الجدد خرجوا عن "منطق الأمة الأصيل" الرافض لتطبيع، مشيراً إلى أن الدول المطبعة مع الاحتلال تتعرض لـ "الابتزاز" من واشنطن.وأشار عزام، إلى أن رفض التطبيع يحتاج لعمل سياسي كبير ومبادرة جماعية، حتى يتم تقوية تلك الدول الرافضة ولتزداد جرأةً بتحدي السياسة الأمريكية.