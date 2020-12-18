"التنمية الاجتماعية": حضانات الأطفال ستبقى مفتوحة وفق البروتوكول الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن د. احمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، الجمعة، أن حضانات الأطفال ستبقى مفتوحة وفق اجراءات الوقاية والسلامة بموجب البروتوكول الصحي مع تشديد المتابعة والرقابة على عملها.



وأكد مجدلاني، في بيان صحفي، أن بقاء الحضانات مفتوحة من شأنه مساعدة الأسر والأمهات العاملات على توفير الرعاية للاطفال.



وشدد أن على أصحاب وصاحبات الحضانات وعلى الأهالي مسؤولية كبيرة في الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة والتعقيم.