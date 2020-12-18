شاهد: سريان الإغلاق الشامل صباح الجمعة في قطاع غزة





































غزة - دنيا الوطندخل إجراء الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، حيز التنفيذ في قطاع غزة منذ مساء الخميس وحتى صباح الأحد، للأسبوع الثاني على التوالي، ضمن إجراءات وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس (كورونا).وتنتشر قوات الشرطة والأجهزة الأمنية في المحافظات كافة لمتابعة الالتزام بالإغلاق الكامل؛ وفق خطة الطوارئ المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني.ويشمل الإجراء، إغلاق كافة القطاعات والمنشآت باستثناء الصيدليات، وحظر التحرك بشكل كامل، باستثناء مركبات الشرطة والأمن، والصحة، والبلديات، والكهرباء، وعمال النظافة.وقال العميد فايق المبحوح رئيس خلية إدارة أزمة (كورونا)، ومدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، إن أكثر من عشرة آلاف عنصر شرطة وأمن يتابعون تطبيق إجراء الإغلاق على مستوى قطاع غزة.بدوره، جدّد المتحدث باسم الوزارة إياد البزم أن الأجهزة الشرطية والأمنية التأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام التام بحظر التجوال والإغلاق الكامل؛ حرصاً على سلامتهم.وحذَّر البزم كل من يُخالف قرار حظر التجوال بأنه سيتعرض للمساءلة القانونية.