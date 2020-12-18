إسرائيل تبدي استعدادها التعاون مع دول الخليج في الدفاع الصاروخي

وقبل توقيع اتفاقيا ابراهام، قال مسؤول إسرائيلي بارز لـ (رويترز) إنه لن يكون هناك تنسيق بشأن الدفاع الصاروخي مع دول الخليج.





رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول إسرائيلي بارز لوكالة (رويترز) إن إسرائيل قد تكون منفتحة على التعاون المستقبلي في مجال الدفاع الصاروخي مع دول الخليج العربية التي تشاركها مخاوفها بشأن إيران.لكن موشيه باتيل، الذي يرأس منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التابعة لوزارة الجيش، قال إنه لا يزال من السابق لأوانه متابعة مثل هذه الصفقات، بحسب (عكا).وقال إن موافقة واشنطن ستكون مطلوبة في المنظومات الإسرائيلية المطورة بتكنولوجيا أمريكية.وقال باتيل للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تقديم أي من الأنظمة لشركاء إسرائيل الجدد في الخليج أو مزامنتها مع أنظمة مماثلة هناك "أشياء يمكن القيام بها، ربما في المستقبل"."من وجهة نظر هندسية، بالطبع هناك الكثير من المزايا، يمكن مشاركة هذه المعلومات، مثل أجهزة الاستشعار التي يمكن نشرها في كلا الدول لأن لدينا نفس الأعداء".