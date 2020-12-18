مواجهات في القدس وجنين ومستوطنون يعتدون على مواطنين في الخليل

وفي ذات السياق أغلقت مجموعة أخرى من المستوطنين مداخل تجمعات أم الخير وتوانه وشعب البطم، وقاموا بإيقاف مركبات المواطنين وتفتيشها.

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية ومدينة القدس تخللها مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.ففي القدس المحتلة شهدت بلدة العيسوية مواجهات عنيفة تخللها إلقاء الزجاجات الحارقة صوب جنود الاحتلال الذين أطلقوا القنابل الغازية بكثافة تجاه منازل المواطنين.وفي بلدة جبع جنوب مدينة جنين اقتحمت قوة احتلالية البلدة في ساعات ما قبل الفجر الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.وتخلل المواجهات التي وصفت بالعنيفة إلقاء العديد من الزجاجات الحارقة ( المولوتوف) صوب آليات الاحتلال.ومساء أمس اعتقلت قوات الاحتلال الشابين صالح راقي أبو عليا واسل شاهر النعسان من بلدة المغير شمال مدينة رام الله.وفي الخليل هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، عددا من منازل المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور بأن مجموعة مسلحة من مستوطني "متسبا يائير" وبحماية جيش الاحتلال، اقتحمت عدة قرى في مسافر يطا، وهاجمت عددا من منازل المواطنين في تجمع المركز وقامت بتفتيشها، واعتدت بالضرب على المواطن عمر جبرين حوشيه عندما حاول منعهم من دخول منزله والعبث بمحتوياته.