أبو سيف: اللغة العربية تلعب دورًا فاعلًا في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية

وقال الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة؛ إن الوزارة تولي أهمية عظمى للغة العربية الفصحى من خلال إصداراتها الأدبية المختلفة ومن خلال التركيز على جوائز الإبداع الأدبية التي تهدف إلى ترسيخ اللغة العربية بين الأجيال المختلفة.





وأضاف أبو سيف أن اللغة العربية تلعب دورًا فاعلًا في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية لمواجهة ثقافة المحو والإلغاء التي تعتبر محطة من محطات الصراع على التاريخ والحقيقة والمعرفة.





كما دعا أبو سيف إلى ضرورة إيلاء الأهمية لِدَور التربية والتعليم من خلال معلمي اللغة العربية الذين يجب أن يسطروا دورًا مهمًّا في ترسيخ قواعد اللغة وفهمها خاصة في المرحلة التأسيسية والأساسية.





يشار إلى أنه يُحتفل باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من كانون الأول من كل سنة، وهو اليوم الذي صدر فيه القرار 3190 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبموجبه تم إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية في الأمم المتحدة.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الثقافة بيانا لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الثامن عشر من كانون الأول، حيث يحتفي العالم بهذا اليوم الذي كرسته منظمة الأمم المتحدة للاحتفال باللغة العربية كلغة رسمية في كافة المؤسسات الدولية التابعة لها، إضافة إلى اللغات الأممية الأخرى.وتعتبر اللغة العربية من أقدم اللغات التي تحدثت بها البشرية واستخدمتها كلغة تواصل بين الشعوب، ورسخت حضورها كلغة فيها الجمال والغناء وسعة المعاني ولغة الثقافة والفنون، لغة الشعر والمحبة والسلام.وتعتبر فلسطين محطة انتشار الأبجدية التي تحدث بها العرب الكنعانيون على أرضها ونشروا للعالم لغة الحضارة والقيم الإنسانية التي حملتها في معانيها، حيث بنت لغة الضاد أبراج الفكر والمعرفة والتنوير، ومنارات الحق التي أضاءت للبشريةطرق العدل والمساواة من خلال لغة ومعاني كتاب الله العظيم.كما نوّه وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف إلى دور وسائل الإعلام المتمثل بضرورة استخدام اللغة العربية الفصحى في برامجهم، ومحاربة محاولات تخريب اللغة من خلال إدخال لهجات تسيء إلى اللغة العربية ومنع محاولات التهجين والحفاظ على قدسيتها فهي تستحق أن تظل لغة الوعي والفكر والثقافة المحصنة.