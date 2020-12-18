مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية على بوابات الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أدى مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الجمعة طقوساً تلمودية على بوابات المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين ومنذ ساعات الصباح الباكر قاموا بالطواف حول بوابات الأقصى وأدوا طقوسهم التلمودية وغنوا أمام باب الأسباط.



وانتشرت قوت لاحتلال في المنطقة لتأمين المستوطنين الذين رافقوهم في أكثر من مكان.



ويحاول المستوطنون منذ أيام إدخال "الشمعدان اليهودي" إلى داخل باحات المسجد الاقصى المبارك.



وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.



وكان أعضاء في حزب الليكود اليميني المتطرف في دولة الاحتلال قد أرسلوا رسالة لنتنياهو يطالبون بالسماح لهم بوضع وإضاءة شمعدان عيد "الحانوكاة" داخل المسجد الأقصى.



وسبق أن مددت قوات الاحتلال الشهر الماضي للمستوطنين نصف ساعة إضافية ضمن اقتحامات الفترة المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى الساعة 2:00 بدلاً من الساعة 1:30.