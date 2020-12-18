شؤون فلسطينية

غزة: خمس وفيات و997 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: خمس وفيات و997 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الجمعة، تسجيل خمس وفيات، و997 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في الموجز اليومي، أن مختبراتها أجرت 2773 فحصاً مخبرياً، فيما سجلت 574 حالة تعافي.

وارتفع العدد الإجماالي للإصابات في قطاع غزة إلى (32,158) حالة، مسجلةً 9,527 حالة نشطة، فيما سجل 237 حالة وفاة بالفيروس، و22,394 حالة تعافي.

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