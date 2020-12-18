دولي

الجيش الأميركي يتوعّد بنهج "أكثر حزماً" لمواجهة الصين في البحار

الجيش الأميركي يتوعّد بنهج "أكثر حزماً" لمواجهة الصين في البحار
رام الله - دنيا الوطن
حذّر الجيش الأميركي أمس (الخميس) من أن سفنه الحربية ستكون "أكثر حزماً" في الرد على أي تجاوزات للقانون الدولي، مشيراً على وجه الخصوص إلى بكين التي تطمح للتوسع في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وثيقة حددت أهداف سلاح البحرية الأميركي والمارينز وخفر السواحل للسنوات المقبلة، أن دولاً عدة أبرزها الصين وروسيا "تتحدى ميزان القوى في مناطق رئيسية وتسعى إلى تقويض النظام العالمي القائم"، بحسب (الشرق الأوسط).

وأضافت الوثيقة أن "قواتنا البحرية المنتشرة حول العالم تتفاعل مع سفن حربية صينية وروسية وطائرات بشكل يومي»، مشيرة إلى «عدوانيتها المتزايدة»، بينما وصفت الصين بأنها «التهديد الاستراتيجي بعيد الأمد الأكثر إلحاحاً".

ووقع آخر حادث بين القوات البحرية الأميركية والصينية أواخر أغسطس (آب)، عندما أعلنت بكين أنها دفعت سفينة حربية أميركية للابتعاد عن أرخبيل باراسيل المتنازع عليه. وتطالب القوة الآسيوية بكل جزر بحر الصين الجنوبي تقريباً، وهي مطالبات تتنازع معها عليها دول أخرى في المنطقة بينها فيتنام وماليزيا والفلبين وبروناي.

وفي مسعى لمواجهة الصين، أرسلت الولايات المتحدة سفناً إلى المنطقة بشكل متكرر أكثر لإجراء ما تصفها بعمليات من أجل «حرية الملاحة». ويخطط سلاح البحرية الأميركي لتحديث أسطوله بسفن أصغر وأكثر مرونة ويمكن حتى تحريكها عن بُعد، بهدف التفوق استراتيجياً على سلاح البحرية الصيني الذي "ازداد حجم قواته الحربية بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال عقدين فقط".

وذكر البيان أن السفن الأميركية "ستقبل بأخطار تكتيكية محسوبة وتتبنى موقفاً أكثر حزماً في عملياتنا اليومية". ويعني ذلك للأميرال في البحرية جاي باينوم "المزيد من الاستجابة والحزم".

وقال: "في الماضي، اعتمد سلوكنا على خفض التصعيد. كنا نتراجع ونقلّص الأخطار في حالات المواجهة المنفصلة هذه"، مشيراً إلى أن سلاح البحرية "قد يخلي الساحة" أمام القوى الأخرى عبر اتباع هذا النهج. وحددت وثيقة وزارة الدفاع أن سلاح البحرية سيكون أكثر بروزاً في منطقة الهادئ حيث "سيرصد ويسجّل تحرّكات خصومنا التي تخرق القانون الدولي وتسرق الموارد وتعتدي على سيادة الدول الأخرى".

أخبار ذات صلة

زعماء أوروبا في الحجر الصحي بسبب ماكرون

زعماء أوروبا في الحجر الصحي بسبب ماكرون

الولايات المتحدة: هجوم الكتروني يطال وكالات حكومية وبايدن يتعهد باتخاذ إجراءات سريعة

الولايات المتحدة: هجوم الكتروني يطال وكالات حكومية وبايدن يتعهد باتخاذ إجراءات سريعة

قناة إسرائيلية: (ليكود) يحاول تشكيل حكومة جديدة دون الذهاب لصناديق الاقتراع

قناة إسرائيلية: (ليكود) يحاول تشكيل حكومة جديدة دون الذهاب لصناديق الاقتراع

إسرائيل: غدعون ساعر يعلن تسجيل حزبه الجديد

إسرائيل: غدعون ساعر يعلن تسجيل حزبه الجديد

الولايات المتحدة تستعد لترخيص لقاح &#34;موديرنا&#34; ضد فيروس (كورونا)

الولايات المتحدة تستعد لترخيص لقاح "موديرنا" ضد فيروس (كورونا)

تركيا: تسجيل حصيلة يومية قياسية جديدة بوفيات فيروس (كورونا)

تركيا: تسجيل حصيلة يومية قياسية جديدة بوفيات فيروس (كورونا)

&#34;شينخوا&#34;: الصين تستعد لإنتاج كميات كبيرة من لقاحات (كورونا)

"شينخوا": الصين تستعد لإنتاج كميات كبيرة من لقاحات (كورونا)

إسرائيل: كابنيت (كورونا) يبحث احتمال فرض قيود بسبب ازدياد الإصابات

إسرائيل: كابنيت (كورونا) يبحث احتمال فرض قيود بسبب ازدياد الإصابات

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية على بوابات الأقصى

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية على بوابات الأقصى

قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة

&#34;الصحة&#34; بغزة: تسجيل 997 إصابة بفيروس (كورونا) يوم الخميس

"الصحة" بغزة: تسجيل 997 إصابة بفيروس (كورونا) يوم الخميس

&#34;الخارجية&#34;: ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم إلى 331

"الخارجية": ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم إلى 331

الاحتلال يعتقل شابًا ويُمدد اعتقال سيدة من القدس

الاحتلال يعتقل شابًا ويُمدد اعتقال سيدة من القدس

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتح تحقيق بـ 371 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 371 قضية على مستوى محافظات القطاع

غزة: الشبيبة بـ (الأزهر) تُقرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات رداً على إدارة الجامعة

غزة: الشبيبة بـ (الأزهر) تُقرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات رداً على إدارة الجامعة

منوعات

نقل الفنان المصري محمد منير إلى المستشفى

نقل الفنان المصري محمد منير إلى المستشفى

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

أحمد زاهر يرد بانفعال: &#34;إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو&#34;

أحمد زاهر يرد بانفعال: "إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو"

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد&#34;اذا ابتليتم استتروا&#34;

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد"اذا ابتليتم استتروا"

شاهد: جلسة تصوير (اليوتيوبرز anasala) بعد تجربة الزوج للطلق الصناعي

شاهد: جلسة تصوير (اليوتيوبرز anasala) بعد تجربة الزوج للطلق الصناعي

عربي

المغرب يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

المغرب يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

اتصال هاتفي بين ترامب والعاهل السعودي بشأن الأزمة الخليجية

اتصال هاتفي بين ترامب والعاهل السعودي بشأن الأزمة الخليجية

الصحة السعودية: لم يتم تسجيل أية مضاعفات جدية لمن تلقى اللقاح ضد (كورونا)

الصحة السعودية: لم يتم تسجيل أية مضاعفات جدية لمن تلقى اللقاح ضد (كورونا)

الأردن: تسجيل انخفاض في عدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل انخفاض في عدد إصابات فيروس (كورونا)