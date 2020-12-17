قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، وفاة مواطن من مدينة قلقيلية، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) في مشفى الدكتور درويش نزال الحكومي.



وهذه الوفاة هي الثالثة خلال هذا اليوم في المحافظة، وفق ما ذكرت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك).