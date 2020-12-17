سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، موزعة في سلفيت وديراستيا.
ووصل عدد الحالات النشطة في المحافظة، 511 حالة، فيما وصل عدد حالات التعافي، 1914 حالة.
أعلنت محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، موزعة في سلفيت وديراستيا.
ووصل عدد الحالات النشطة في المحافظة، 511 حالة، فيما وصل عدد حالات التعافي، 1914 حالة.
التعليقات