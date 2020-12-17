سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، موزعة في سلفيت وديراستيا.



ووصل عدد الحالات النشطة في المحافظة، 511 حالة، فيما وصل عدد حالات التعافي، 1914 حالة.