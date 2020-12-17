المغرب يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجل المغرب اليوم الخميس، انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 2776 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وكان المغرب سجل أمس 3351 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 409746 حالة، فيما تم تسجيل 55 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6804 حالة.



وأشارت الوزارة إلى تماثل 3163 حالة للشفاء ليبلغ إجمالي حالات التعافي 369998.