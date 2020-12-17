عربي

اتصال هاتفي بين ترامب والعاهل السعودي بشأن الأزمة الخليجية

اتصال هاتفي بين ترامب والعاهل السعودي بشأن الأزمة الخليجية
رام الله - دنيا الوطن 
قال البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترمب،  تحدث هاتفياً مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحث الجانبان الأمن الإقليمي، ووفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، مشيرة إلى أن ترامب عبر خلال الاتصال عن تفاؤله بحل الخلاف الخليجي.

وأشار البيان، إلى أن "ترامب شكر الملك سلمان على قيادته وأعرب عن تفاؤله تجاه حل الأزمة بين دول الخليج".





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