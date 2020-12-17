"الخارجية": ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم إلى 331





وبذلك يرتفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا الفلسطينية، حول العالم إلى 331 وفاة، ولتستقر الإصابات عند 8485 إصابة.



وأوضحت الخارجية في تقريرها اليومي، أن سفارة دولة فلسطين لدى قطر، أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) للمواطنة مهدية محمد خليل أبو ندى (84 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة هناك إلى 9.



وأشار فريق العمل، المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بعدم تسجل أية حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لليوم السادس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة، وكذلك بعدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لهذا اليوم، ليبقى عدد الإصابات 5554 إصابة.



إلى ذلك، أفاد فريق العمل المختص في الخارجية، بمغادرة خمس دفعات جديدة من المواطنين من الطلبة ورجال الأعمال إلى كل من نيويورك، ودبي، واسطنبول، فرانكفورت والدوحة، صباح هذا اليوم الخميس، للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل حالة وفاة في صفوف جاليتنا الفلسطينية، في دولة قطر بفيروس (كورونا).