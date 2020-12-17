"الداخلية" بغزة تصدر تصريحاً بضوء توصيات الصحة وتقديراتها حول خطورة الأسابيع المقبلة





في ضوء توصيات وزارة الصحة وتقديراتها حول خطورة الأسابيع المقبلة والتي ستشهد ذروة انتشار وباء كورونا؛ فقد قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني الإبقاء على كافة الإجراءات الوقائية المتخذة مؤخراً، ومنها:



- استمرار إغلاق الجامعات والمدارس والمساجد، ورياض الأطفال.



- استمرار منع التجمعات بكافة أشكالها، ومنها الأفراح وبيوت العزاء.



- استمرار الإغلاق التام يومي الجمعة والسبت، والإغلاق الليلي عند الساعة 6:30 مساء، وإغلاق المنشآت كافة يومياً عند الساعة 6:00 مساء يومياً.



وإن كل ذلك يبقى سارياً إلى حين اتخاذ إجراءات أخرى وفق التقييم المستمر للحالة الوبائية.



وفي هذا الإطار، نُجدد الدعوة للمواطنين الكرام إلى التقيد التام بإجراء الوقاية الشخصية والعامة، وعدم التهاون في ظل ازدياد الخطورة في المرحلة الحالية، وإن أجهزة الوزارة تواصل اتخاذ إجراءاتها القانونية بحق المخالفين؛ حفاظاً على السلامة العامة.



وفيما يلي نص التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: