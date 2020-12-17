قناة إسرائيلية: (ليكود) يحاول تشكيل حكومة جديدة دون الذهاب لصناديق الاقتراع





وأضافت: بأن مسؤولين من (ليكود) تواصلوا في الأيام الأخيرة مع زعيم حزب (يمينا)، نفتالي بينت، وعرضوا عليه عددًا من الحقائب الوزارية من أجل انضمام قائمة (يمينا) للحكومة، مشيرة إلى أن بينت (رفض).





وتابعت القناة: بالإضافة إلى ذلك، جهات مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم (ليكود)، بنيامين نتنياهو، تواصلت مع وزراء وأعضاء (كنيست) من (أزرق أبيض)، واقترحت عليهم الانشقاق عن (أزرق أبيض) مع ضمان البقاء في الحكومة.





ووفق موقع (القناة 7)، فإن ( ليكود) نفي حدوث تقدم في المفاوضات مع (أزرق أبيض) من شأنها منع الانتخابات.

كما قالت قناة (كان)، إن زعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، قال خلال جلسة لكتلته: إن الحزب يتجه نحو انتخابات.

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأنه بصرف النظر عن الاتصالات مع (أزرق أبيض)، فيبدو أن (ليكود) يحاول تشكيل حكومة جديدة، دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع.