دولي

قناة إسرائيلية: (ليكود) يحاول تشكيل حكومة جديدة دون الذهاب لصناديق الاقتراع

قناة إسرائيلية: (ليكود) يحاول تشكيل حكومة جديدة دون الذهاب لصناديق الاقتراع
أقطاب حزب (ليكود)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأنه بصرف النظر عن الاتصالات مع (أزرق أبيض)، فيبدو أن (ليكود) يحاول تشكيل حكومة جديدة، دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وأضافت: بأن مسؤولين من (ليكود) تواصلوا في الأيام الأخيرة مع زعيم حزب (يمينا)، نفتالي بينت، وعرضوا عليه عددًا من الحقائب الوزارية من أجل انضمام قائمة (يمينا) للحكومة، مشيرة إلى أن بينت (رفض).

وتابعت القناة: بالإضافة إلى ذلك، جهات مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم (ليكود)، بنيامين نتنياهو، تواصلت مع وزراء وأعضاء (كنيست) من (أزرق أبيض)، واقترحت عليهم الانشقاق عن (أزرق أبيض) مع ضمان البقاء في الحكومة.

ووفق موقع (القناة 7)، فإن (ليكود) نفي حدوث تقدم في المفاوضات مع (أزرق أبيض) من شأنها منع الانتخابات.

كما قالت قناة (كان)، إن زعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، قال خلال جلسة لكتلته: إن الحزب يتجه نحو انتخابات.

أخبار ذات صلة

إسرائيل: غدعون ساعر يعلن تسجيل حزبه الجديد

إسرائيل: غدعون ساعر يعلن تسجيل حزبه الجديد

الولايات المتحدة تستعد لترخيص لقاح &#34;موديرنا&#34; ضد فيروس (كورونا)

الولايات المتحدة تستعد لترخيص لقاح "موديرنا" ضد فيروس (كورونا)

تركيا: تسجيل حصيلة يومية قياسية جديدة بوفيات فيروس (كورونا)

تركيا: تسجيل حصيلة يومية قياسية جديدة بوفيات فيروس (كورونا)

&#34;شينخوا&#34;: الصين تستعد لإنتاج كميات كبيرة من لقاحات (كورونا)

"شينخوا": الصين تستعد لإنتاج كميات كبيرة من لقاحات (كورونا)

إسرائيل: كابنيت (كورونا) يبحث احتمال فرض قيود بسبب ازدياد الإصابات

إسرائيل: كابنيت (كورونا) يبحث احتمال فرض قيود بسبب ازدياد الإصابات

هولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)

هولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)

بتصريحات لـ (الشرق الأوسط) السعودية.. غانتس: لن يكون سلام كامل وشامل من دون الفلسطينيين

بتصريحات لـ (الشرق الأوسط) السعودية.. غانتس: لن يكون سلام كامل وشامل من دون الفلسطينيين

إسرائيل تسجل 3229 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إسرائيل تسجل 3229 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم إلى 331

"الخارجية": ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم إلى 331

الاحتلال يعتقل شابًا ويُمدد اعتقال سيدة من القدس

الاحتلال يعتقل شابًا ويُمدد اعتقال سيدة من القدس

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتح تحقيق بـ 371 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 371 قضية على مستوى محافظات القطاع

غزة: الشبيبة بـ (الأزهر) تُقرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات رداً على إدارة الجامعة

غزة: الشبيبة بـ (الأزهر) تُقرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات رداً على إدارة الجامعة

الاحتلال يُبعد المقدسية رائدة سعيد عن الأقصى لمدة أسبوع

الاحتلال يُبعد المقدسية رائدة سعيد عن الأقصى لمدة أسبوع

بيت لحم: الشرطة تُغلق محلات تجارية وتُحرر مخالفات لغير الملتزمين

بيت لحم: الشرطة تُغلق محلات تجارية وتُحرر مخالفات لغير الملتزمين

جنين: الشرطة تلقي القبض على 14 مطلوباً للعدالة

جنين: الشرطة تلقي القبض على 14 مطلوباً للعدالة

بعد إصابته بـ (كورونا).. خوف وقلق تعيشه عائلة الأسير أحمد أبو سرية

بعد إصابته بـ (كورونا).. خوف وقلق تعيشه عائلة الأسير أحمد أبو سرية

منوعات

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

يحاكي قصص الجن والعفاريت.. نجاح مسلسل جمال الحريم المرعب

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

شاهد: أبرز قصص طلاق المشاهير في 2020

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

تابع أخر وصلات (الردح) بين حمو بيكا وعمر كمال

أحمد زاهر يرد بانفعال: &#34;إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو&#34;

أحمد زاهر يرد بانفعال: "إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو"

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

أخر التطورات..حلا الترك تخرج عن صمتها وترد على والدتها..وأحلام تتجاهل

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

شاهد: إلهام شاهين تعلق على علاقة هنا شيحة وإبن شقيقتها

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

بتهمة (الإرهاب).. تعرف على الحكم القضائي الصادم بحق فضل شاكر

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد&#34;اذا ابتليتم استتروا&#34;

مي حلمي تهدد طليقها بكشف المستور..ومحمد رشاد يرد"اذا ابتليتم استتروا"

شاهد: جلسة تصوير (اليوتيوبرز anasala) بعد تجربة الزوج للطلق الصناعي

شاهد: جلسة تصوير (اليوتيوبرز anasala) بعد تجربة الزوج للطلق الصناعي

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

شاهد: إبن سيرين عبد النور وتوارد الأفكار مع (غوتشي)

عربي

المغرب يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

المغرب يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

اتصال هاتفي بين ترامب والعاهل السعودي بشأن الأزمة الخليجية

اتصال هاتفي بين ترامب والعاهل السعودي بشأن الأزمة الخليجية

الصحة السعودية: لم يتم تسجيل أية مضاعفات جدية لمن تلقى اللقاح ضد (كورونا)

الصحة السعودية: لم يتم تسجيل أية مضاعفات جدية لمن تلقى اللقاح ضد (كورونا)

الأردن: تسجيل انخفاض في عدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل انخفاض في عدد إصابات فيروس (كورونا)