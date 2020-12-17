شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا ويُمدد اعتقال سيدة من القدس

الاحتلال يعتقل شابًا ويُمدد اعتقال سيدة من القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شاباً مقدسياً من البلدة القديمة في مدينة القدس، فيما مددت محكمة الاحتلال، توقيف المقدسية، نجلاء كنعان.

وفي التفاصيل، اعتقلت مخابرات الاحتلال، الشاب ناجي الزغير، من داخل محله التجاري في طريق الوادي بالقدس القديمة.

وذكرت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال، اقتادت المقدسي الزغير إلى أحد مراكز الاعتقال والتوقيف.

وفي سياق آخر، مددت محكمة الاحتلال، اعتقال المقدسية نجلاء كنعان (51 عاماً)، حتى يوم الأحد المقبل.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت أمس، المقدسية كنعان وزوجها،  من بلدة حزما شرق القدس، بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه.

ويشار إلى أن المعتقلة، هي والدة الشهيد محمد كنعان، الذي ارتقى قبل نحو 3 أعوام، متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الاحتلال في البلدة.

ويمارس الاحتلال ضد الفلسطينيين، سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى والقدس، وفي حالات أخرى عن أماكن مختلفة، كأن يبعد الطالب عن جامعته مثلاً.

ورصد التقرير الدوري، الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ورصد التقرير، إبعاد قوات الاحتلال (10) مواطنين عن أماكن السكن، وعن المسجد الأقصى، بينهم حراس للمسجد الأقصى، ونائب مدير عام دائرة أوقاف القدس، ومدير مركز المخطوطات، في المسجد الأقصى.

وبلغ عدد المعتقلين (417) مواطنًا، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (341) اقتحاماً، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (500) حاجز، فيما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، وفق التقرير.

وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (348، 276، 265) انتهاكاً على التوالي.

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