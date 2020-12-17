الصحة السعودية: لم يتم تسجيل أية مضاعفات جدية لمن تلقى اللقاح ضد (كورونا)

لم يتم تسجيل أية مضاعفات جدية لمن تلقى اللقاح ضد (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، بأن استطلاعات الرأي أوضحت، أن أكثر من 60 % من السعوديين، مستعدون لأخذ اللقاح ضد فيروس (كورونا).



وأضافت وفق ما نقلت قناة (العربية)، بأنه لم يتم تسجيل أية مضاعفات جدية لمن تلقى اللقاح ضد (كورونا)، مشيرة إلى أن 150 ألفاً، سجلوا لتلقي اللقاح في اليوم الأول للحملة.



وانطلقت اليوم، المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) في السعودية، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض، حيث دشن وزير الصحة، توفيق الربيعة، الحملة، بتلقيه أو جرعة من اللقاح.



وقال الربيعة، يوم أمس الأربعاء، إن المملكة، تسلمت شحنتين من لقاحات (كوفيد- 19) يوم الأربعاء، وستبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة.