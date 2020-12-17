"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 371 قضية على مستوى محافظات القطاع



ومن بينها 42 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، بالإضافة إلى 327 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف43 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة بغزة، اليوم الخميس، إنها قامت بفتح تحقيق بـ 371 قضية على مستوى محافظات القطاع.ومن بين القضايا وفق تقرير النيابة العامة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أربع قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.