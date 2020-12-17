الشرطة تفض حفلي زفاف في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفلي زفافٍ في جنين، على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها حسب الأصول.





رام الله - دنيا الوطنفضّت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية مساء اليوم، حفلي زفاف وفقا للتعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس بهدف الحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.