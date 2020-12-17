قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في قلقيلية وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص قامت الشرطة بتحرير 70 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في مدينة قلقيلية وقراها وأغلقت المحال المذكورة لعدم التزامهم بالإجراءات.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة الليلة الماضية، ستة محلات تجارية، وحررت عدد من المخالفات، وضبطت عدد من المركبات وفضت بيت عزاء في محافظة قلقيلية.