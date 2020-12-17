بيت لحم: الشرطة تغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات لغير الملتزمين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن عدد من دوريات الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية قامت بعمل جولات ميدانية تفقدية على المحال التجارية والمرافق العامة والأسواق في محافظة بيت لحم لمتابعة تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة والتي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا).





كما قبضت على سبعة مطلوبين صادر بحقهم 15 مذكرة قضائية وذلك خلال 48 ساعة في أنحاء متفرقة من الحافظة.



وتناشد الشرطة المواطنين في محافظة بيت لحم بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة وبإتباع الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة والمحال التجارية والمركبات لحماية أنفسهم وأهاليهم من الإصابة بفايروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية 100 محل تجاري، وحررت 370 مخالفة لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة، كما ألقت القبض على سبعة مطلوبين خلال 48 ساعة في مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم.