إغلاق 25 محلاً تجارياً وتحرير 110 مخالفات لمواطنين وأصحاب محال تجاريةٍ بجنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه واستمراراً لعمل دوريات الشرطة في متابعة تطبيق قانون الطوارئ والإغلاق المسائي والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس (كورونا) فقد قامت الشرطة وبمساندة من الأمن الوطني بإغلاق 25 محلاً تجارياً في المحافظة تطبيقاً لحالة الإغلاق المسائي المعلن عنها من قبل مجلس الوزراء.



وأكدت الشرطة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلن عنها وبقانون الطوارئ حفاظاً على سلامة المواطنين وتحقيق السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة 25 محلاً تجارياً وحررت 110 مخالفات لمواطنين وأصحاب محال تجاريةٍ وسائقي مركبات، لعدم التزامهم بالبرتوكول الصحي في محافظة جنين.