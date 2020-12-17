جنين: الشرطة تلقي القبض على 14 مطلوباً للعدالة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة جنين تمكنت من إلقاء القبض على 14 مطلوب للعدالة وقامت بتنفيذ 108 مذكرات قضائية صادرة بحقهم.



وأكدت الشرطة أنه تم توقيف المقبوض عليهم تنفيذا للمذكرات الصادرة بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الخميس، القبض على 14 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 108 مذكرات قضائية خلال 24 ساعة الماضية في جنين.