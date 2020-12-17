إسرائيل: غدعون ساعر يعلن تسجيل حزبه الجديد





ويحمل هذا الحزب اسم "تِكفا حاداشا – أحدوت ليِسرائيل" أي "أمل جديد – وحدة لإسرائيل"، ومن بين أهدافه المعلنة: تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.



وكان ساعر قد قال إن "الدولة لا تسير في الاتجاه الصحيح، وإن نتنياهو لا يلتوم بقيم (ليكود) كما كان في الماضي".





وأضاف أنه لا يمكن أن يكون عضو في حزب يعتمد على مصالح شخص واحد دون إجراء حوار معمق وبناء عن السياسة والنهج الواجب اتباعهما، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ويعتقد في الحلبة الحزبية، أن شخصيات في (كنيست) الحالية وخارجها، مثل يوعاز هنديل وتسفيكا هاوزر، وربما رئيس الأركان السابق، غادي ايزنكوت ستنضم إليه.



ويُستشف من آخر استطلاعات الراي العام، أنه لو أجريت الانتخابات هذا الأسبوع، لأصبح حزب ساعَر، ثاني أكبر حزب في (كنيست).



رام الله - دنيا الوطنسجل اليوم النائب المنشق من حزب (ليكود)، غدعون ساعَر، حزبه الجديد، لدى مسجل الأحزاب.